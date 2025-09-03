Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman, salonda ısınma ve core egzersizleri ile başladı, ardından sahada pas çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.

Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

