Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 5 Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 5-2'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Halil Dervişoğlu'nun 4 golüyle maça damga vurdu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikasında VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Burak Bozan topu uzaklaştırdı. Ancak penaltı vuruşunda Gaziantep FK'lı oyuncuların ceza sahasına erken girdiğini değerlendiren Kolay penaltının yeniden kullanılmasını istedi. Yeniden topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
64. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emrecan Bulut'un şutunda top ağlara gitti. 4-1
70. dakika sağ kanattan gelişen Taha'nın pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 5-1
90+1. dakikada kaleci Erdem Canpolat'un çeldiği topla buluşan Sehim Güler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2
Hakemler: Batuhan Kolak, Uğur Sarı, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov (Jesuran Rak-Sakyi dk. 72), Mocsi, Mithat Pala (Casper Hojer dk. 64), Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri (Modibo Sagnan dk. 71), Laçi (Ibrahim Olawoyin dk. 46), Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu (Ali Sowe dk. 78)
Yedekler: Osman Yağız Topçu, Samet Akaydin, Giannis Papanikolaou, Antonio Augusto, Yakup Ayan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ (Luis Perez dk. 69), Rodrigues, Bacuna (Kacper Kozlowski dk. 69), Ogün Özçiçek, Kulasin, Maxim (Yusuf Kabadayı dk. 81), Lungoyi (Mohamed Bayo dk. 62), Boateng (Drissa Camara dk. 62)
Yedekler: Zafer Görgen, Rob Nizet, Mehmet Samet Kalkan, Ali Osman Kalın, Ali Imran Işık
Teknik Sorumlu: Adem Kaya
Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 1, 21, 60 pen. ve 71), Emrecan Bulut (dk. 64) (Çaykur Rizespor), Sorescu (dk. 37), Semih Güler (dk. 90+1) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ibrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor), Christopher Lungoyi, Enver Kulasin (Gaziantep FK) - RİZE