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Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. Mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 58 Gaich), Shelvey, Olawoyin, Akintola (Dk. 83 Varesanovic), Sauer (Dk. 46 Zeqiri), Minchev (Dk. 90+1 Mocsi)

Gaziantep Fk : Nita, M'Bakata, Djilobodji (Dk. 87 Badji), Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu (Dk. 82 Gradel), Alvarenga (Dk. 82 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 Markovic), Ogün Özçiçek (Dk. 77 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Dragus

Goller: Dk. 65 M'Bakata (kendi kalesine), Dk. 84 Olawoyin, Dk. 90+7 Zeqiri (Çaykur Rizespor ), Dk. 54 Sorescu ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 21 M'Bakata, Dk. 59 Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 35 Hojer (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

51. dakikada Maxim'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yumruklayarak kornere çelmeyi başardı.

54. dakikada Dragus'un ara pasında hareketlenen Sorescu, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

63. dakikada Djilobodji'nin sol taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Maxim'in sağ ayak içi plase vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanını terk etti.

65. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Hojer'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan'ın penaltı noktasından kafa ile çevirdiği topu M'Bakata, arka direkte ters dokunuşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.

71. dakikada ev sahibi ekip penaltı atışından yararlanamadı. Kaleci Nita'nın Minchev'i düşürmesi ile kazanılan penaltı vuruşunda, Shelvey'in vuruşunda, top sol direk dibinden auta çıktı.

84. dakikada orta sahada kaptığı topla ilerleyen Olawoyin, Zeqiri ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Zeqiri'nin soldan ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90+7. dakikada kaleci Gökhan Akkan'ın uzun pasına hareketlenen Zeqiri, önde olan kaleci Nita'yı orta sahada çalımladı, ceza sahasına girdikten sonra, boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-1.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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