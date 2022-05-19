Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, Süper Lig'deki son maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligde 36 puanla 17'nci sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38'inci haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile süren idman, çift kale maç ile tamamlandı.Yeşil-mavili takım, ligin 19'uncu haftasında kendi evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 mağlup olmuştu. Takım bugün Adana'ya hareket edecek.