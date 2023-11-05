Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak
Spor Haberleri
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son hafta sahasında Galatasaray'a yenilmesinin ardından 9. sırada yer alıyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Çaykur Rizespor, maç öncesinde son hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gaziantep'e gidecek.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde son hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.