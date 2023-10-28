Haberler ›› Spor ›› Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi.