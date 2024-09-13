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Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıklar, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla sona erdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yarın saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak. Yeşil-mavili ekip, TFF Riva Tesisleri'nde maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman düz koşu ile devam ederek taktik antrenmanı ile son buldu. Antrenmana Çaykur Rizespor'un yeni transferi Vaclav Jurecka'da katıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İlhan Palut Galatasaray Rizespor Yaşam Spor rize

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