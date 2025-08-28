Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Karadeniz ekibi, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı ısınma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.
Yeşil-mavili takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor