Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oyuncular koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser çalışmada yer almadı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar sahada yapılan pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser çalışmada yer almadı.
Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.