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Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Maç Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam yönetecek. Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 8. sırada bulunuyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Çaykur Rizespor'da İspanyol oyuncu Pinchi'nin 3 hafta sonra kadroda yer alması bekleniyor.