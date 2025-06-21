Çaykur Rizespor, Furkan Orak'ı Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki futbolcu Furkan Orak'ı transfer etti. Kulüp, oyuncunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı transfer etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Furkan Orak'ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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