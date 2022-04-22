Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Dimitrios Pelkas, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.

Fenerbahçe'de 4 oyuncu kadroda yer alamadı

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

Çaykur Rizespor'da önemli eksik Fernandes

Yeşil-mavililerin en önemli oyuncularından Gedson Fernandes, ligde son oynanan Yukatel Kayserispor maçında gördüğü bu sezonki dördüncü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştüğü için bu maçta görev alamadı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernandes'in yerine Alper Potuk'a görev verdi. Yeşil-mavililerin 14 golle en skorer oyuncusu Pohjanpalo da Papiss Cisse'nin yerine 2 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü.

Gökhan Gönül ise eski takımı Fenerbahçe'ya karşı sahada kaptan olarak görev aldı.

Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.