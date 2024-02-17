Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

İLK 11'LER

Rizespor; Gökhan Akkan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Muammer, Benhur, Minchev.

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.