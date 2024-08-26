Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe maçının ardından

Mehmet Can PEÇE / RİZE, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 53'üncü dakikaya kadar başa baş giden bir oyundu. Sonraki 12 dakikada 4 gol yedik ve ondan sonrası başka bir hikaye. Futbol çok disiplin bir oyundu. Sonuna kadar sahada mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. 2-0'dan sonra çok kırılgan davrandık. 53'üncü dakikaya kadar takımımın gösterdiği mücadeleden memnunum ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Bu bizi bildiğimiz yoldan geri çevirmeyecek. Biz iyi bir takımız ve doğru yoldayız. Bugün çok kötü bir akşam yaşadık. Ekibimle beraber toparlanacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyor, taraftarımızdan özür diliyorum. Onlara kötü bir akşam yaşattık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.

JOSE MOURINHO: TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugün biz onları iyi değilmiş gibi gösterdik ama iyi bir takım Rizespor. Onları oynamış olduğu maçları analiz ettik. Her şeyde çok kaliteleri var. Hazırlanmak için tam bir haftamız vardı ve iyi bir şekilde hazırlandık. Ayrıca Fred gibi bir oyuncumuz geri döndü. Onun geri dönmesi Szymanski'yi farklı bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Bugün takım ve bütün oyuncular çok iyi oynadı. 2 ve 3'üncü golü hızlı bulduğumuz için maç kolay gözüktü. Rizespor'u çok beğeniyorum. Rizespor bireysel olarak çok iyi bir takım. Ama bugün bir takım olarak çok iyi bir performans gösterdik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE İNANMAK İSTEMEDİĞİM BİR OLGU VARDI"

Maçta yaşanan pozisyonlardan penaltı beklentisine yönelik soruyu yanıtlayan Mourinho, "O konuyla ilgili bir fikir yok. O bir olgu ve penaltı bunun arkasında herhangi bir şey yok. O bir hakem hatası. O VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum. Aslında yok saymak istediğim bazı şeyler duymuştum. Maça baktığımızda maç ilk yarı bitebilirdi. Ama öyle olmadı. Oyuncularımız çok iyi bir iş çıkardı ve 3 puanı aldık. Bugün farklı bir şey oldu. Sarı kartlarda farklı bir kriter gördük. Bugün en az bir tane net penaltı var. Şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim. Bu hakemi de farklı maçlarına bakarak kriterlerini kıyaslayabiliyorum. Ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.