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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlar çift kale taktik çalışmasıyla son buldu.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı. Bugün yapılan antrenman ile yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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