Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Sakatlığı devam eden Benhur Keser, çalışmada yer almadı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasına göre futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.
Koşuyla başlayan idman, pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Benhur Keser, çalışmada yer almadı.
Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.