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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas organizasyonlarının ardından kondisyon ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan kaleciler Gökhan Akkan ve Tarık Çetin ile Pohjanpalo ve Holmen, çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisinde kadro dışı bırakılan Dabo ise takımdan ayrı kendisine tahsis edilen antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Nisan, Spor, Haberler

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