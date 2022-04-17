Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip bir günlük aranın ardından, 22 Nisan Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.  Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 orta oyunu ile sürdü.  Antrenman, düz koşu ile son buldu.Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olmuştu.


Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Çaykur, Spor, Haberler

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