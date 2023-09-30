Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında Fenerbahçe ile yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Cezalı futbolcu bulunmayan Rize temsilcisinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi kadroda yer almayacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.
Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.
Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.
Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, bugün İstanbul'a gidecek.