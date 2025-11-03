Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Maglup Etti

SÜPER Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde karşı karşıya geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 mağluğ etti. Mücadele sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onurcan Korkmaz maçı değerlendirdi.

PALUT: İHTİYACIMIZ OLAN BİR GALİBİYET ALDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç değerlendirmesinde ihtiyaçlarını olan bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Takımım son periyotta daha düzenli, disiplinli oynayan takım görüntüsüne sahipti. Daha kompakt oynayabiliyorduk. Eksiğimiz yeterince net gol pozisyonu üretememekti. Genelde çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Analizler ve antrenmanlar ofansif yoğunluktaydı. Rakibimiz hemen hemen büyün maçlarında istediği puanı alamasada rakibine sorun çıkaran bir takım. Çok dikkatli oynamamız lazımdı. Oyun genel olarak bize daha yakındı. Bir- iki pozisyonda bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İlkyarıdaki eksiğimiz topu rakipten geç kazanmak oldu. Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tanede pozisyon buldular. İkinci yarıda ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle değerli galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık" dedi.

KORKMAZ: BEN LİGDEKİ DURUMUMUZU KABULLENMİYORUM

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onurcan Korkmaz ise, "Genel olarak çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Buradan puan alıp dönmek istiyorduk. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor. Bunları kullanamadık. Duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı oyunu berabere bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ama ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız" diye konuştu.