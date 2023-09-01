Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Gustavo'nun ortasında Altin Zeqiri'nin vuruşunu kaleci Dituro kurtardı.
62. dakikada Olawoyin'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Dituro topu kontrol etti.
63. dakikada Mithat Pala'nın pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri'nin şutu az farkla auta çıktı.
69. dakikada Salih Dursun'un ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
76. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Salih Dursun'un vuruşu az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emrihan, İbrahim, Mithat, Olawoyin (Alikulov dk. 89), Sauerbeck (Faye dk. 76), Varesanovic (Garcia dk. 82), Zeqiri (Seyfettin Anıl dk. 89), Benhur
Yedekler: Tarık, Zafer, Eren Emre, Dıouf, Eray, Alberk
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Dituro, Levent, Dresevic, Ceccherini (Salih dk. 46), Veseli, Adnan (Shukurov dk. 68), Feghouli (Sturaro dk. 54), Ryan (Serdar dk. 54), Rohden, Can (Darri dk. 68), Lassagna
Yedekler: Emre, Samed, Muhammed Egemen, Emir, Paoletti
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Gol: Dal Varesanovic (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Emirhan Topçu, Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Ibrahim Dresevic, Shukurov (Fatih Karagümrük) - RİZE