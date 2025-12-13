Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakika orta sahada topla buluşan Olawoyin'in pasında sağ tarafta topla buluşan Rak-Sakyi bekletmeden Mithat'a çıkardı. Mithat'ın çizgiye yakın noktaya inerek vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala'nın vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

44. dakikada Antonio Augusto'nun ceza sahası içi sol tarafından ortasında Mateusz Legowski'nin eline çarpmasından dolayı hakem Yiğit Arslan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Qazim Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Osman Yağız Topçu, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Altin Zeqiri, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Stepanenko, Kerem Demirbay, Draguş, Legowski, Mame Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Baran Ali Gezek, Christ Otiniel Sadia, Svit Seslar

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Gol: Qazim Laçi (dk. 45+2 pen.) (Çaykur Rizepspor)

Sarı kart: Halil Akbunar (Eyüpspor) - RİZE