Çaykur Rizespor, İKAS Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, evinde oynadığı maçta İKAS Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, galibiyette oyuncularının performansını ve taraftar desteğini vurguladı.

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde İKAS Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Seyircimizin önünde oynayacağımız ilk maç olduğu için ekip olarak çok heyecanlıydık ve kazanmak istiyorduk. Burada bundan sonra oynanan bütün maçlarda kendi evimiz olduğu için hiçbir maçı da kolay kaybetmek istemiyorduk. Baktığımızda da bugün itibarıyla 3 golle, güzel bir galibiyet alan futbolcularımı en başta yürekten kutluyorum. Bugün bu yağmurda buraya gelen taraftarlarımızı, bugün itibarıyla evlerine mutlu gönderdiğimiz için de ayrıca kendi adıma mutluyum. Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza; bugün stada gelerek destek veren veyahut da kalbi bizde atan, televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum. İnşallah devamını getiririz" dedi.

'OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM'

Mücadelen dolayı oyuncularını tebrik eden Uçar, "Maça gelirsek, baskılı bir oyun oynamak istiyorduk. İlk 10 dakika rakip bizden biraz daha oyunu kontrol etti, gerçekçi olmak gerekirse. Ama sonraki bölümde biz ön alan baskılarını biraz daha iyi yapıp oyunun kontrolünü eline aldığımızı düşünüyorum. İlk yarının sonuna geldiğimizde de o bölümde bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek belki erken gol bulabilirdik. Bulamadık ama belki oyunumuzun karşılığını ilk yarının sonlarına doğru bulduğumuz penaltıyı Kazım'la değerlendirerek 1-0 içeriye girdik. İkinci yarıda aynı mantaliteyle oyuna devam etmek istiyorduk ve nitekim de baskılı başladık. Yaklaşık 55'lerde penaltı, korner organizasyonunda Samet'le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip daha risk aldı. Biz biraz daha kontrollü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. Yaklaşık 80'lerde de Ali Sowe ile bulduğumuz golle 3'ü bulduktan sonra oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe'nin 3'üncü golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bizi rahatlatan bir goldü. Onun da çok ihtiyacı vardı. Takımın çok ihtiyacı vardı. Belki Ali'nin takımdan da daha fazla ihtiyacı vardı bu gole. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik. Final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla alınan galibiyet, güzel bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik ediyorum; ortaya koydukları mücadele, kazanma isteği, taktiksel sadakatten dolayı" diye konuştu.

ATİLA GERİN: BUGÜN DİRENÇ ANLAMINDA ÇABUK KIRILDIK

Karşılaşmayı değerlendiren İKAS Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, "Rizespor'u tebrik ediyorum. Bizden daha çok istediler. İştahlılardı. İstediklerini aldılar. Biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık oyunda. İlk yarı, ikinci yarının başında sadece bir 10 dakika biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştık ama korner golüyle orada da kırıldık. Beklemediğimiz bir şey vardı oyuncularımızdan. Bugün direnç anlamında çabuk kırıldık. Ama işte bazen limit dolunca istemediğimiz sonuç aldık. Mağlup olduk. Rizespor'u tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
