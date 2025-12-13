Haberler

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Qazim Laçi, Samet Akaydin ve Ali Sowe tarafından atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada topla ilerleyen Augusto'nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Sowe'un, kaleci Felipe'yi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet (Attila Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laçi (Muhamed Buljubasic dk. 58), Rak-Sakyi (Zeqiri dk. 68), Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 83), Augusto, Ali Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 83)

Yedekler: Erdem Canpolat, Osman Yağız Topçu, Valentin Mihaila, Altin, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Halil Akbunar (Umut Meraş dk.46), Stepanenko (Svit Seslar dk. 58), Kerem Demirbay, Draguş (Prince Ampem dk. 86), Legowski (Yalçın Kayan dk. 46), Mame Thiam (Christ Otiniel Sadia dk. 90+1), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Goller: Qazim Laçi (dk. 45+2 pen.), Samet Akaydin (dk. 52), Ali Sowe (dk. 81) (Çaykur Rizepspor)

Sarı kart: Laçi, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Serdar Gürler (Eyüpspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
