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Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek gol, Claro'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

62. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alikulov'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

76. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Claro'nun göğsüne çarpan top filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Alp, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin (Mithat Pala dk.46), Hojer, Berkay Özcan (Ayberk Karapo dk. 86), Alikulov, Jurecka (Zeqiri dk. 79), Olawoyin (Buljubasic dk .90+3), Akintola, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Eray Korkmaz, Efe Doğan, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Halil Akbunar dk. 60), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 85), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Emre Mor dk. 60), Yalçın Kayan (Stepanenko dk. 85), Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Claro (dk. 76 k.k.) (Çaykur Rizespor) - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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