Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 14.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Karadeniz ekibinde kart cezalıları Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, maçta forma giyemeyecek.
Yeşil-mavili ekip, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla ligde 12'nci sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor