Çaykur Rizespor Evinde Kayserispor'a Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayserispor, bu galibiyetle 15. sıraya yükselirken, Rizespor 11. sırada kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'la karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, ikinci yarıya daha etkili başlayan Kayserispor 57. dakikada Laszlo Benes'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadele Kayserispor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.
Bu galibiyetin ardından Kayserispor puanını 12'ye çıkararak 15. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kalarak haftayı 11. sırada tamamladı.
