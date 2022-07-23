Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği tek antrenmanla tamamladı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği tek antrenmanla tamamladı. Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışması yapan yeşil-mavililer, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sabah saatlerinde Erzurum'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma, koşu ve taktik çalışması yapan Karadeniz ekibi, idmanın ardından kara yolu ile kentten ayrılarak Rize'ye gitti. Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının son bölümünü Rize'de gerçekleştirecek. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Bülent Korkmaz Erzurum Rize Spor Haberler

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