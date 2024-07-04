Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Mavi-yeşilliler, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışmaları ile süren idman, çift kale maç ile son buldu. Rize ekibinin Erzurum kampı yarın sona erecek.

Yeşil-mavililer, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da devam edecek. - ERZURUM