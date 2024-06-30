Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren takım, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum kampı 5 Temmuz'da sona erecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da sürdürüyor. Mavi-yeşilliler, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışmaları ile süren idman çift kale maç ile son buldu. Rize ekibinin Erzurum kampı 5 Temmuz'da sona erecek.

Çaykur Rizespor, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İlhan Palut Rizespor Erzurum Rize Futbol Spor Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title