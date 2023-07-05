Çaykur Rizespor Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. İlhan Palut yönetiminde kondisyon, çift kale maç ve taktik çalışması yapan ekip, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu. Günü ise otelde fitness çalışmasıyla tamamlayacak.