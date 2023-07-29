Çaykur Rizespor, Erzurum'da ikinci etap çalışmalarını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da tamamladı. İlk etap çalışmalarını da Erzurum'da yapan takımın, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap çalışmaları sona erdi. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalışan Karadeniz ekibi, Ümraniyespor ile yaptıkları hazırlık maçıyla kampı tamamladı. İkinci etapta 13 antrenman yapan mavi-yeşilli ekip, Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor ve Ümraniyespor ile hazırlık maçları yaptı.