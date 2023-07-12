Çaykur Rizespor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, savunma ve hücum çalışmaları yaptı. Çaykur Rizespor, yarın Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçına çıkacak.