Çaykur Rizespor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-yeşilli ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde kondisyon, koordinasyon ve taktik çalışmasıyla günü tek antrenmanla tamamladı. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Mavi-yeşilli ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde kondisyon, koordinasyon ve taktik çalışmasıyla günü tek antrenmanla tamamladı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.