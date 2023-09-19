Çaykur Rizespor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanda pas çalışması yaptı ve yarı sahada taktik mücadelesi gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavililer, bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.
Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik mücadelesinin ardından tamamlandı.
Rize temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor