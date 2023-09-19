Çaykur Rizespor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanda pas çalışması yaptı ve yarı sahada taktik mücadelesi gerçekleştirdi.