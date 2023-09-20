Çaykur Rizespor, EMS Yapı Sivasspor maçına hazır

Çaykur Rizespor'un Macar futbolcusu Attila Mocsi, evlerindeki her maçta galibiyete talip olduklarını belirterek, EMS Yapı Sivasspor maçının da zorlu bir mücadele olacağını söyledi.

Çaykur Rizespor'un Macar savunma oyuncusu Attila Mosci, "Evimizdeki her maç için galibiyete talibiz. Bu maçta o zorlu mücadeleyi vereceğimiz maçlardan biri olacak" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Karadeniz ekibinde Macar savunmacı Attila Mosci, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor maçının zor olacağını bildiğini dile getiren Attila Mosci, "Çok iyi bir başlangıç yaptık. Ligde ilk 5 haftada 2 puan ortalaması ile 10 puan toplamamız çok iyi. Umarım yolumuza aynı şekilde devam ederiz. Süper Lig'de maçların mücadele gücü yüksek geçiyor. Sivasspor maçı da zor bir maç olacak. Evimizde oynadığımızı unutmamalıyız. Evimizdeki her maç için galibiyete talibiz. Bu maçta o zorlu mücadele vereceğimiz maçlardan biri olacak. Takımın iletişimini, kenetlenmesini iyi başlangıçlar artırır ama önümüzde çok yol var. Böyle iyi bir başlangıç ve iyi devam edersek takımın birbirine alışma sürecini kısaltacaktır. Daha iyi bir takım, birbirine kenetlenen bir takım haline geleceğimize inanıyorum. Öncelikle her maç elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız. Devamı mutlaka gelecektir" ifadelerini kullandı.