Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Alanyaspor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Emircan Altıntaş'a, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Aytemiz Alanyaspor Rizespor Spor Haberler

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