Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Alanyaspor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Emircan Altıntaş'a, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Aytemiz Alanyaspor Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title