Çaykur Rizespor, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak
AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Ligde son hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden yeşil-mavililer, 32 maç sonunda 29 puan ile 18. sırada yer alıyor.
Rize temsilcisinde, Kubilay Kanatsızkuş dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları geçen Yusuf Sarı ve kaleci Gökhan Akkan'ın oynayıp oynamayacağına maç saati karar verilecek.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını yaptıktan sonra akşam saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor