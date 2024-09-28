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Çaykur Rizespor Deplasmanda Kaybetti: İlhan Palut Açıklamalarda Bulundu

Çaykur Rizespor Deplasmanda Kaybetti: İlhan Palut Açıklamalarda Bulundu
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Teknik Direktör İlhan Palut, kaybettikleri maç sonrası üzgün olduklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İlhan Palut Rizespor 3-sayfa Futbol Spor

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