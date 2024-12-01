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Çaykur Rizespor'dan İstikrar Vurgulu Galibiyet Paylaşımı

Çaykur Rizespor'dan İstikrar Vurgulu Galibiyet Paylaşımı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, sosyal medya hesaplarından istikrar vurgusu yaparak galibiyet pozu paylaştı.

Çaykur Rizespor 3-0'lık galibiyetin ardından 'istikrar' vurgulu galibiyet pozu paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u sahasında 3-0'lık skorla mağlup eden Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ardından galibiyet pozu paylaştı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'istikrar' vurgusu yapan Çaykur Rizespor'un paylaşımında "İstikrar... Çaykur Rizespor'umuz; Kayserispor'u konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını da kazanmayı başardı" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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