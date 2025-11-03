Haberler

Çaykur Rizespor'dan Duran Topla Kritik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası değerlendirmelerinde takımın ofansif gücünü artırmaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, duran toptan da olsa bir golle değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda buldukları birkaç pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.

Rakiplerinden topu geç kazandıklarını ifade eden Palut, "Fatih Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tane de pozisyon da buldular. İkinci yarıya baktığımız zaman, ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskıyı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle değerli bir galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Palut, hücumda daha agresif olmaları gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bireysel oyuncu performanslarının o bölgede daha yukarı çıkması lazım ki bu da bizim görevlerimizden bir tanesi. Kritik bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük takımı da her maç olduğu gibi bu maçta futbolun doğrularını yapmaya çalışıp iyi mücadele etti. Onlara da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
