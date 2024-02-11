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Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser açıklaması

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Çaykur Rizespor, Sivasspor maçında yaralanan Benhur Keser hakkında açıklama yaptı. Keser'in durumu iyi olduğu belirtildi.

Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadıkları maçta hastaneye kaldırılan Benhur Keser ile ilgili açıklama yaptı.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Altin Zeqiri'nin yerine 7 numaralı forması ile Benhur Keser oyuna girdi. Maçın 69. dakikasında ise Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta top Keser'in suratına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde kalan Keser, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Benhur Keser'in yapılan acil muayene ve tetkiklerinde önemli bir bulguya rastlanmadı. Takımla beraber Rize'ye dönen Keser'in klinik takibinin de devam ettiği bildirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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