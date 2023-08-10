Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic'i transfer etti

Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-mavililer Bosna Hersek Premijer Liga takımlarından FK Sarajevo forması giyen Dal Varesanovic ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncu 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. - RİZE