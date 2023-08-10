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Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic'i transfer etti

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Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti. 22 yaşındaki oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-mavililer Bosna Hersek Premijer Liga takımlarından FK Sarajevo forması giyen Dal Varesanovic ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncu 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor Spor Haberler

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