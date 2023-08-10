Çaykur Rizespor, Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i transfer etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor