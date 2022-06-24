Çaykur Rizespor'da Mutlucan Zavotçu dönemi sona erdi Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktörlük görevini sürdüren Mutlucan Zavotçu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktörlük görevini sürdüren Mutlucan Zavotçu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yolların ayrılmasının ardından ise Teknik Direktörlük görevine Mutlucan Zavotçu getirilmişti. Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Zavotçu ile yollarını ayırdığını açıkladı. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Karadeniz Rizespor Futbol Spor Haberler

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