Çaykur Rizespor'da kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 3 futbolcuyla ilgili açıklama Açıklaması Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da üç futbolcuya talepleri doğrultusunda izin verildiği bildirildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da üç futbolcuya talepleri doğrultusunda izin verildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Medyada yer alan üç futbolcumuzun kadro dışı bırakıldıklarına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcularımıza talepleri doğrultusunda izin verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bazı medya kuruluşlarında, Çaykur Rizesporlu oyuncular Gökhan Gönül, Eren Albayrak ve Selim Ay'ın kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberler yer almıştı. Spor Kaynak: AA / Fikret Delal Rizespor Spor Haberler

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