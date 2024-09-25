Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor'da İbrahim Olawoyin'den Moral Yükseltici Açıklamalar

Çaykur Rizespor'da İbrahim Olawoyin'den Moral Yükseltici Açıklamalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde takım olarak daha iyi sonuçlar almak için sıkı çalıştıklarını dile getirdi. Olawoyin, yeni oyuncularla birlikte takımlarının gelişeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, ellerinden gelen en iyi sonucu almak için çalıştıklarını söyledi.

Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 4 maçtır kaybettiklerini, takım olarak birlik içerisinde çalışmaya devam edip bu durumu kendi lehlerine çevirmek istediklerini belirtti.

Geride kalan son iki sezon kendi adına çok iyi geçtiğini ifade eden Olawoyin, "Takım olarak da iyi sezonlar geçirdik. Bu sezon da yeni başladı. Maç maç kendi performansımın ve takımın performansının da daha iyi gideceğini düşünüyorum" dedi.

Olawoyin, bu sezon yeni oyuncuların aralarına katıldığına işaret ederek, "Yeni bir takım oluşturduk. Kendi aramızda birbirimizi tanımamız ve oyun içerisinde birbirimizi anlamamız biraz zaman alacak. Maç maç giderek hem bireysel olarak hem takım olarak daha iyi duruma geleceğiz ve kendimizi geliştireceğiz. Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alacağız." diye konuştu.

Teknik direktör İlhan Palut'un elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Olawoyin, şunları kaydetti:

"Kimsenin moralinin bozulmasına izin vermiyor. Zaten bu şekilde sonuçlar almayı bizler de planlamamıştık. Daha sıkı çalışarak ve daha iyi motive ederek hocamız bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Gol atamama konusunda ise bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Elimizden gelen en iyi sonucu almak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Antrenman Futbol Yaşam Spor rize

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });