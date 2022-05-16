Çaykur Rizespor'da Holmen ile yollar ayrıldı - Haberler

Çaykur Rizespor'da Holmen ile yollar ayrıldı
AA - Fikret Delal - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.
???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsveçli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
AA / Fikret Delal - Spor