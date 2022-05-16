Çaykur Rizespor'da Holmen ile yollar ayrıldı - Haberler

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Çaykur Rizespor'da Holmen ile yollar ayrıldı

AA - Fikret Delal - Spor
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Çaykur Rizespor'da Holmen ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsveçli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

AA / Fikret Delal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Spor, Haberler

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