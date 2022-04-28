Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ve taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor