Çaykur Rizespor'da futbolculara laktat testi uygulandı - Haberler

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Çaykur Rizespor'da futbolculara laktat testi uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor'da futbolculara laktat testi uygulandı

Çaykur Rizespor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde laktat testinden geçti.

Çaykur Rizespor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde laktat testinden geçti.

Kamp öncesi yeni sezon hazırlıklarını Rize'de sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hız ve laktat testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların kandaki laktik asit oranı takip edilerek, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Cengiz Rizespor Rize Spor Haberler

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